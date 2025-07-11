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Общество

В Псковской области приставы конфисковали бензопилу у «чёрного лесоруба»

Бензопилу изъяли псковские приставы у мужчины, осуждённого за незаконную рубку леса в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Фото: Управление ФССП России по Псковской области

В рамках исполнительного производства должник был уведомлен о конфискации. Сотрудники отделения судебных приставов по Себежскому и Пустошкинскому районам Псковской области выехали на место, изъяли бензопилу и передали её в доход государства.

Решение суда исполнено, производство завершено, заключили в управлении.

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