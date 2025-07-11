В чём секрет долголетия группы «Слёзы счастья», рассказал Денис Кугай

16:03, 10 июля 2025, ПАИ

В чём секрет долголетия группы «Слëзы счастья», рассказал переводчик, музыкант, основатель группы, актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Денис Кугай в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 июля.

Группе «Слёзы счастья» уже порядка 25 лет. «Наша группа – это большая творческая кухня. Мы начинали как классическая гранж-банда, где были гитары, бас, барабаны и свободный вокал, сейчас ещё есть труба и аккордеон. Это уже совершенно не гранж-построение коллектива, появились ноты хард-кора и пост-хард-кора. Есть и мелодичные вещи, речитатив, блок хип-хопа. Мы ни на чём не зацикливаемся», – отметил гость студии.

Денис Кугай также подчеркнул, что состав группы неоднократно менялся – кто-то переезжал, кто-то бросал музыку – но сильных изменений это не привнесло. «Это нормальная история и выбор человека. Мы никогда ни с кем не ругаемся, в группе должно быть интересно работать», – заключил он.

Ранее Денис Кугай объяснил, как появилось название группы «Слёзы счастья».