Как появилось название группы «Слёзы счастья», рассказал Денис Кугай

15:33, 10 июля 2025, ПАИ

Как появилось название группы «Слёзы счастья», рассказал переводчик, музыкант, основатель группы, актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Денис Кугай в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 июля.

«Изначально «Слёзы счастья» – это англоязычный коллектив. У нас никогда не было русскоязычных песен, первая появилась в году 2013-2014. История названия во многом обязана именно этому, оно звучит как польская фраза из-за обилия шипящих и наделена неузнаваемыми литерами для англоязычного человека. Нам казалось, это очень иронично», – отметил он.

Русские песни появились в репертуаре группы последние 10–15 лет. Денис Кугай также подчеркнул, что песен на английском больше по причине того, что большинство произведений он слушает именно на этом языке. «Это не обязательно английские или американские группы, но всё же. Рок-н-ролл вышел именно оттуда», – добавил гость студии.