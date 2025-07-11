Обязательные работы назначил суд великолучанину, похитившему имущество работодателя

18:15, 10 июля 2025, ПАИ

Великолукский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении кражи имущества предприятия. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, в ноябре 2023 года и в январе 2024 года подсудимый похищал с производственной площадки принадлежащие предприятию запасные части и масла для техники. Краденое он перекидывал через ограждение производственной территории, где отсутствует видеонаблюдение, после чего отвозил к себе по месту жительства в гараж с тем, чтобы впоследствии либо использовать их на своём тракторе, либо сдать на металлолом. Ущерб составил более 220 тысяч рублей.

Суд, учитывая наличие у подсудимого двоих малолетних детей, активное способствование им раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, а также признание вины и раскаяние в содеянном, назначил наказание в виде 280 часов обязательных работ.