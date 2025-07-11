Результаты отборочного турнира Всероссийских соревнований по футболу «Надежда» подвели в Себежском округе

21:11, 10 июля 2025, ПАИ

В Псковской области завершился второй отборочный турнир первого межрегионального этапа IV Всероссийских соревнований по футболу «Надежда» среди специальных учебно-воспитательных учреждений. Матчи прошли на стадионе в посёлке Сосновый Бор Себежского округа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Во втором отборочном турнире «Надежда» участвовали команды из Псковской и Свердловской областей, Республики Татарстан, Краснодарского края, городов Астрахань и Сургут, а также молодые спортсмены из Могилёва Республики Беларусь. Юные футболисты – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 2007–2011 годов рождения.

Три лучшие команды прошли в финальную часть соревнований. Первое место – у команды Могилёвского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2 деревообработки (Республика Беларусь). Второе место заняли ребята из команды Специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа (общеобразовательная школа) Краснодарского края. Третье место – у команды Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа (Республика Татарстан). Воспитанники Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа заняли пятое место в турнирной таблице.

Кроме того, профессиональное судейство особо отметило и лучших игроков. Лучший вратарь – Попов Никита («МГСПТУ № 2», г. Могилёв, Республика Беларусь), лучший защитник – Корженков Данил («Раифское СУВУ», Республика Татарстан), лучший нападающий – Пугачёв Дамир («Астраханское СУВУ», Астрахань), лучший бомбардир – Пустовой Александр («СУВУ ЗТ ОШ Краснодарского края»), лучший игрок – Коробов Никита («МГСПТУ № 2», г. Могилёв, Республика Беларусь).

Для участников турнира была организована и насыщенная культурная программа. Юные футболисты побывали на экскурсиях в Себеже и Пушкинских Горах, для них проведён «Костёр дружбы» и организованы подвижные игры на свежем воздухе.

Общее руководство организацией турнира осуществляет Министерство просвещения РФ, Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз.

Оператор проведения турнира от Министерства просвещения Российской Федерации – Себежское СУВУ.