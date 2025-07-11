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Ветеран СВО из Псковской области выступил перед участниками форума «Территория смыслов»

Ветеран специальной военной операции Илья Кольцов из Псковской области выступил на квартирнике Молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», сообщается в телеграм-канале «Защитники Отечества / Псковская область».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Защитники Отечества / Псковская область»

Форум «Территория смыслов» платформы «Росмолодёжь». Форум проходит в Солнечногорске Московской области и объединяет четыре тысячи участников в возрасте от 14 до 35 лет. В качестве приглашённого гостя на квартирнике выступает со своими композициями ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Илья Кольцов. Его слушатели – молодые и студенческие семьи с детьми, участники «Движения первых», лидеры и руководители детских общественных объединений в школах, тренеры детских спортивных секций, эксперты общественных организаций, работающих с семьями по всей России – все те, кто участвует в эти дни в заезде «Семья», обсуждает вопросы сохранения демографического суверенитета России и укрепления института семьи.

Отметим, Илья Кольцов потерял зрение в ходе спецоперации в феврале 2023 года. А сегодня фонд и Ассоциация ветеранов СВО организовали участие ветерана в масштабном форуме, чтобы помочь раскрыть его творческие способности.

«Илья – талантливый музыкант-самоучка, чьё мастерство приносит радость и гармонию в души людей. Выступление Ильи получилось по-домашнему тёплым, ведь исполнял он любимые всеми песни групп «Любэ», «Чиж», «Кино» и русские романсы. Аудитория подпевала, погрузившись в атмосферу взаимопонимания и единения, и упросила Илью остаться и выступить ещё раз. Сегодня у ветерана заключительное выступление на форуме», – отметили в филиале фонда «Защитники Отечества».

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