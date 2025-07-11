Полифония красок и аккорды живописи: выставка «Слушая музыку» ТСХР открылась в Пскове

23:24, 10 июля 2025, ПАИ

Выставка «Слушая музыку» Творческого союза художников России открылась в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Специалисты отдела литературы по культуре и искусству представили книги о музыке и великих композиторах, а также нотные сборники и виниловые пластинки – гордость нашей библиотеки. Председатель регионального отделения ТСХР Сергей Каримов признался, что писать музыку не менее приятно, чем её слушать.

«Описывая произведения, мы пользуемся музыкальными терминами. Мы говорим о полифонии красок, об аккордах живописи, о минорном звучании полотна или о мажорных образах», – заметила псковский искусствовед, автор идеи выставки Ольга Алексеева.

Выставка будет работать в актовом зале библиотеки до 5 августа.