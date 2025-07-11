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Общество

Полифония красок и аккорды живописи: выставка «Слушая музыку» ТСХР открылась в Пскове

Выставка «Слушая музыку» Творческого союза художников России открылась в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Специалисты отдела литературы по культуре и искусству представили книги о музыке и великих композиторах, а также нотные сборники и виниловые пластинки – гордость нашей библиотеки. Председатель регионального отделения ТСХР Сергей Каримов признался, что писать музыку не менее приятно, чем её слушать.

«Описывая произведения, мы пользуемся музыкальными терминами. Мы говорим о полифонии красок, об аккордах живописи, о минорном звучании полотна или о мажорных образах», – заметила псковский искусствовед, автор идеи выставки Ольга Алексеева.

Выставка будет работать в актовом зале библиотеки до 5 августа.

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