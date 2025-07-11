Команда «Опочецкие барсы» заняла призовое место во Всероссийском конкурсе «Открывай страну»

12:18, 11 июля 2025, ПАИ

Команда «Опочецкие барсы» первичного отделения Опочецкого индустриально-педагогического колледжа заняла призовое место во Всероссийском конкурсе «Открывай страну» в номинации «Открывай страну. Походы», сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

«В качестве награды команда получит современное туристическое оборудование, что позволит им совершать ещё более увлекательные и познавательные путешествия», – отметили в профильном министерстве.

Более того, «Опочецкие барсы» удостоены чести быть приглашёнными на Всероссийский детский туристский слёт «Больше, чем путешествие», который пройдёт во Владимирской области в сентябре.