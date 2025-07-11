Что ждёт псковичей на форуме молодых семей, рассказали организаторы
Что ждёт псковичей на форуме молодых семей региона в воскресенье, 13 июля, рассказали ПАИ в министерстве социальной защиты Псковской области.
Клуб молодых семей Псковской области подготовил обширную программу. Гостей мероприятия ждут образовательные площадки от региональных и федеральных спикеров на семейные темы для родителей, интерактивные площадки для детей, площадка безопасности от городских и областных служб, концертная программа, презентация семейных социальных проектов и многое другое.
Напомним, что форум стартует в 10:00 в студенческом сквере ПсковГУ на улице Ленина, 2. Свободный вход семей на концерт с 12:30. Начало концерта в 13:00. Работа площадок продлится до 16:00.
Напомним, что организаторами мероприятия выступают правительство Псковской области, ПсковГУ, Псковский городской молодёжный центр, центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет», центр «Мой бизнес» и Клуб молодых семей региона.
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