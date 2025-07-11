Невельский округ перешёл в режим повышенной готовности из-за погоды

16:50, 11 июля 2025, ПАИ

Невельский муниципальный округ перешёл в режим повышенной готовности из-за погоды. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Глава Невельского округа отметил, что режим введён по причине ухудшения погодных условий. Он будет действовать с 16:00 сегодняшнего дня до 12:00 завтрашнего дня.

Ранее сообщалось, что комплекс неблагоприятных метеорологических явлений надвигается на Псковскую область, начиная с южных районов.