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Общество

Невельский округ перешёл в режим повышенной готовности из-за погоды

Невельский муниципальный округ перешёл в режим повышенной готовности из-за погоды. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Глава Невельского округа отметил, что режим введён по причине ухудшения погодных условий. Он будет действовать с 16:00 сегодняшнего дня до 12:00 завтрашнего дня.

Ранее сообщалось, что комплекс неблагоприятных метеорологических явлений надвигается на Псковскую область, начиная с южных районов.

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