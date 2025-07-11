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Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений надвигается на Псковскую область

Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений надвигается на Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

«Вечером 11 июля с сохранением в течение ночи 12 июля по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, ливни, при грозе местами шквалистое усиление ветра, порывы 22–27 метров в секунду», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

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