Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений надвигается на Псковскую область

14:59, 11 июля 2025, ПАИ

Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений надвигается на Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Вечером 11 июля с сохранением в течение ночи 12 июля по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, ливни, при грозе местами шквалистое усиление ветра, порывы 22–27 метров в секунду», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.