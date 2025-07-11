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Псковская байдарочница выиграла второе серебро на всероссийских соревнованиях

Псковская спортсменка, воспитанница спортшколы «Ника» Ксения Игнатьева выиграла второе серебро на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Бронницах (Московская область). Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

Ксения Игнатьева. Фото: спортшкола «Ника»

Игнатьева завоевала серебро на 500-метровке в байдарке-одиночке среди спортсменок до 17 лет. Кроме того, она выполнила норматив на присвоение кандидата в мастера спорта России.

Ранее Игнатьева стала серебряным призёром этих состязаний на дистанции 200 метров.

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