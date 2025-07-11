В Пушкиногорском районе обсудили вопросы догазификации

17:12, 11 июля 2025, ПАИ

Мобильный офис по догазификации со специалистами АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков» снова работал в Пушкинских Горах. Это уже третья выездная встреча газовиков с жителями Пушкиногорского района по вопросам социальной программы газификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»







Специалисты газовых компаний рассказали о процессе догазификации домовладения и раздали населению подробную пошаговую памятку с информацией. Важными для жителей являлись вопросы о возможности установки газового котла снаружи дома, требования к жилому помещению, в котором будет размещено газовое оборудование, а также этапы подготовки дома к приёму сетевого газа.

На встрече все желающие могли на месте подать заявки на догазификацию или комплексные договоры, обеспечивающие проведение работ в границах земельного участка, а также подписать готовые договоры, при необходимости дополнительные соглашения, а также произвести оплату за работы в рамках комплексных договоров.

На встрече было особо отмечено, что в регионе доступны меры социальной поддержки при догазификации жилья, на которые могут претендовать определённые категории граждан. В прошлом году 262 семьи из Псковской области воспользовались льготами для газификации жилья. На эти цели в регионе действуют два вида единовременной материальной помощи – за счёт федерального софинансирования и региональная. В обоих случаях размер поддержки одинаков – до 100 тысяч рублей.