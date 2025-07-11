В «диалоге о будущем» участвуют псковские депутаты на региональном форуме в Белоруссии

17:43, 11 июля 2025, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов участвуют в I региональном форуме «Местное самоуправление в Витебской области: Общее дело. Диалог о будущем». Масштабное мероприятие, на которое приглашены российские и белорусские депутаты различных территориальных уровней, проходит в Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Цель форума – создание открытой и эффективной площадки для диалога между представителями власти, общественности и молодёжи по вопросам местного самоуправления.

Участники встречи поделились современными муниципальными практиками развития местного самоуправления и взаимодействия населения с органами власти, обсудили важность вовлечения молодёжи в процессы управления на местном уровне, а также затронули вопросы благоустройства населённых пунктов и реализации гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей. Отдельными темами разговора на площадке форума стали российско-белорусское сотрудничество, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание.

«Такие встречи с коллегами из дружеской Белоруссии всегда очень обогащают – как эмоционально, так и с точки зрения получения нового практического опыта, – поделился вице-спикер Александр Братчиков. – Мы не только соседи, но по-настоящему братские народы, объединённые единой историей и имеющие общий культурный код. Поэтому мы, что называется, «на одной волне», и разговор получился открытым и полезным».

В формате живого диалога участники форума обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе поделились опытом создания ТОС. Александр Братчиков отметил, что принципы организации территориального общественного самоуправления и их финансирования из региональных и местных бюджетов в Белоруссии отличаются от российской практики, но цели деятельности этого движения абсолютно схожи.

В продолжение темы Алексей Севастьянов добавил, что территориальное общественное самоуправление – одна из самых простых и эффективных форм участия людей в решении местных вопросов, поэтому находит отклик у людей.

«Местным органам власти, по сути, принадлежит ключевая роль в решении повседневных задач граждан и развитии территорий. Кроме того, эффективность местной власти напрямую влияет на восприятие людьми всей государственной вертикали, поэтому обретение новых знаний и знакомство с успешным опытом в вопросах организации местного самоуправления очень значимо», – прокомментировал участие в форуме Алексей Севастьянов.