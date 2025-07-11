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Общество

Рысь попала в фотоловушку на Полистовских тропах

Фотоловушка запечатлела рысь на Полистовских тропах, сообщается в группе «Полистовский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы уже не раз писали, что Полистовскими тропами активно пользуются не только туристы, но и животные заповедника. На этот раз в объектив фотоловушки попала рысь, совершающая прогулку по мосткам. Полистовская рысь желает всем приятных выходных!» – говорится в сообщении.

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