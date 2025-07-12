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Общество

Очередное заседание Клуба участников СВО и членов их семей пройдёт ​в Псковском кадровом центре

В кадровом центре «Работа России» города Пскова и Псковского района состоится заседание Клуба участников СВО и членов их семей «Za СВОих» 14 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие пройдёт в формате круглого стола и завершится мини-ярмаркой трудоустройства.

На встрече работодатели представят вакантные места и познакомят с условиями трудоустройства. Учебные центры «Псков» и РАНХиГС презентуют специализированные и обучающие курсы в рамках нацпроекта «Кадры». Участники СВО и члены их семей смогут выстроить новый карьерный трек.

Кроме того, будут представлены меры поддержки от Кадрового Центра, социальной защиты, бизнес-сообщества и других структур.

Организаторы отметили, что заседания клуба – площадка для обмена мнениями и пожеланиями участников о направлениях работы в будущем. Мы стремимся сделать нашу помощь более эффективной и адресной, учитывая реальные потребности участников СВО и их семей.

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