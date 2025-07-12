Грозы, осадки и шквалистый ветер сохранятся в течение дня по Псковской области

11:25, 12 июля 2025, ПАИ

Жителей Псковской области предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении, которое прогнозируется сегодня, 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Сегодня в течение дня по Псковской области сохранятся грозы, местами шквалистые порывы ветра 19–24 м/сек, местами ливни», – говорится в сообщении.

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