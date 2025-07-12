Великие Луки обновили температурный рекорд 140-летней давности

15:17, 12 июля 2025, ПАИ

На территории европейской части России в пятницу,11 июля, была обновлена дюжина жарких температурных рекордов. Среди рекордсменов – Великие Луки, Старая Русса, Бологое и другие города, сообщает «Центр Фобос».

Также новый температурный рекорд установили Кострома, Юрьевец, Коломна, Рязань, Павелец, Орел, Елец, Луганск и Таганрог. Самый высокий рекорд обновлён в Луганске – там максимум дня составил +39,2°, что на 0,6° выше прежнего достижения 1996 года.

«А самое давнее достижение – 140-летней давности – пало в Великих Луках. Теперь новый рекорд для 11 июля там составляет +33,3°, что на 1,1° выше, чем было в 1885 году», – отметили специалисты.

Сегодня, 12 июля, аномально жаркая погода, с высокой вероятностью новых рекордов, сохранится в центральных и южных регионах Европейской России, затронет зона жаркой погоды и юг Северо-Западного федерального округа.