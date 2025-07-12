Купол установили на храме при Псковской областной больнице

19:09, 12 июля 2025, ПАИ

Купол установили на строящемся храме в честь Святых Цесаревича Алексия и Праведного Врача Евгения Боткина, расположенного на улице Достовалова в Пскове. Об этом сообщается в группе Псковской областной инфекционной клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте».

«Всё происходящее с храмом имеет особое значение для Псковской областной инфекционной клинической больницы, ведь инициатива его строительства принадлежала именно нашему коллективу во главе с главным врачом Анастасией Повторейко», – говорится в сообщении.

Сотрудники учреждения также выразили надежду на скорое окончание строительства и полноценное открытие храма.

Напомним, что строительство храма в честь Святых Страстотерпцев Цесаревича Алексия и Лейб-Медика Семьи Императора Николая II Праведного Евгения Боткина началось в 2023 году.