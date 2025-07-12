Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Купол установили на храме при Псковской областной больнице

Купол установили на строящемся храме в честь Святых Цесаревича Алексия и Праведного Врача Евгения Боткина, расположенного на улице Достовалова в Пскове. Об этом сообщается в группе Псковской областной инфекционной клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы Инфекционной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»

«Всё происходящее с храмом имеет особое значение для Псковской областной инфекционной клинической больницы, ведь инициатива его строительства принадлежала именно нашему коллективу во главе с главным врачом Анастасией Повторейко», – говорится в сообщении.

Сотрудники учреждения также выразили надежду на скорое окончание строительства и полноценное открытие храма.

Напомним, что строительство храма в честь Святых Страстотерпцев Цесаревича Алексия и Лейб-Медика Семьи Императора Николая II Праведного Евгения Боткина началось в 2023 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июля 2025

Как обезопасить летние каникулы детей, рассказали в МЧС
12 июля 2025

Митрополит Матфей совершает всенощное бдение в канун Собора 12 апостолов
12 июля 2025

Регионы могут вводить требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом
12 июля 2025

Центробанк отметил прирост средств россиян на вкладах
12 июля 2025

После сильного шторма в Псковской области некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново – энергетики
12 июля 2025

Михаил Ведерников – о рождении дочки у сбежавшей из Ирландии семьи: Уверен, новый этап в жизни наших переселенцев будет счастливым
12 июля 2025

Чем опасен холодный душ в жару, объяснили врачи
12 июля 2025

Клирики Псковской епархии встретились с осуждёнными

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...