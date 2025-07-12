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Общество

Клирики Псковской епархии встретились с осуждёнными

Клирики Псковской епархии провели встречи с осуждёнными и лицами, содержащимися под стражей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

В исправительной колонии прошла встреча осуждённых с настоятелем храма Святителей Николая и Спиридона протоиереем Николаем Егоровым. Отец Николай провёл богослужение и исповедь в храме при учреждении, а также обсудил с осуждёнными вопросы морали и духовности. А в СИЗО-1 Пскова помощник начальника учреждения по работе с верующими иерей Александр Кульбацкий совершил таинство крещения обвиняемого, содержащегося в следственном изоляторе.

В пресс-службе отметили, что подобные мероприятия играют важную роль в духовном и нравственном восстановлении осуждённых. Священнослужители на постоянной основе посещают следственные изоляторы и исправительные колонии УФСИН России по Псковской области с целью оказания помощи и поддержки.

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Клирики Псковской епархии встретились с осуждёнными

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