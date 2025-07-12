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Общество

Центробанк отметил прирост средств россиян на вкладах

Прирост средств россиян на вкладах в банках по сравнению с прошлым месяцем отметил Банк России, пишет агентство «Прайм».

По предварительным данным, прирост в июне был выше майского значения в 0,4 %. Эксперты объяснили, что это обусловлено переносом на апрель социальных выплат за май. Также на это повлияли более высокие траты населения в период майских праздников.

Кроме того, в мае месячный прирост был полностью обеспечен увеличением средств на срочных вкладах. Это объясняется возросшей склонностью населения к сбережениям.

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