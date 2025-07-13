Стали известны предварительные итоги ралли «900 озёр»
Подведены предварительные итоги ралли «900 озёр», сообщили ПАИ организаторы.
Абсолют:
- Дмитрий Мордкович / Алексей Башмаков;
- Тимофей Андрющенко / Марина Данилова +0:30.2;
- Радик Шаймиев / Максим Цветков +0:34.1.
4000H:
- Руслан Гожев / Денис Коломиец;
- Павел Щербаков / Алексей Курносов +0:30.2;
- Александр Осипов / Дмитрий Иванов +0:48.3.
2000H:
- Леонид Рогозин / Виктор Позерн;
- Вадим Мещеряков / Ярослав Фёдоров +0:50.3;
- Владимир Трегубов / Евгений Ротенберг +0:50.5.
1600Н:
- Сергей Терентьев / Михаил Афонькин;
- Владимир Кисленков / Алексей Игнатов +0:17.7;
- Александр Матрёнин / Константин Огарко +0:57.2.
1400H:
- Евгений Макаревич / Анна Жакова;
- Владимир Степанов / Александр Вязьменский +0:55.1;
- Роман Коваленко / Наталья Сифарова +1:26.8.
Ранее сообщалось, что этап Кубка России по ралли «900 озёр» стартовал в Опочецком районе.
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