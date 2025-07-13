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Общество

Стали известны предварительные итоги ралли «900 озёр»

Подведены предварительные итоги ралли «900 озёр», сообщили ПАИ организаторы.

Фото: ПАИ

Абсолют:

  • Дмитрий Мордкович / Алексей Башмаков;
  • Тимофей Андрющенко / Марина Данилова +0:30.2;
  • Радик Шаймиев / Максим Цветков +0:34.1.

4000H:

  • Руслан Гожев / Денис Коломиец;
  • Павел Щербаков / Алексей Курносов +0:30.2;
  • Александр Осипов / Дмитрий Иванов +0:48.3.

2000H:

  • Леонид Рогозин / Виктор Позерн;
  • Вадим Мещеряков / Ярослав Фёдоров +0:50.3;
  • Владимир Трегубов / Евгений Ротенберг +0:50.5.

1600Н:

  • Сергей Терентьев / Михаил Афонькин;
  • Владимир Кисленков / Алексей Игнатов +0:17.7;
  • Александр Матрёнин / Константин Огарко +0:57.2.

1400H:

  • Евгений Макаревич / Анна Жакова;
  • Владимир Степанов / Александр Вязьменский +0:55.1;
  • Роман Коваленко / Наталья Сифарова +1:26.8.

Ранее сообщалось, что этап Кубка России по ралли «900 озёр» стартовал в Опочецком районе.

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