Стали известны предварительные итоги ралли «900 озёр»

11:48, 13 июля 2025, ПАИ

Подведены предварительные итоги ралли «900 озёр», сообщили ПАИ организаторы.

Абсолют:

Дмитрий Мордкович / Алексей Башмаков;

Тимофей Андрющенко / Марина Данилова +0:30.2;

Радик Шаймиев / Максим Цветков +0:34.1.

4000H:

Руслан Гожев / Денис Коломиец;

Павел Щербаков / Алексей Курносов +0:30.2;

Александр Осипов / Дмитрий Иванов +0:48.3.

2000H:

Леонид Рогозин / Виктор Позерн;

Вадим Мещеряков / Ярослав Фёдоров +0:50.3;

Владимир Трегубов / Евгений Ротенберг +0:50.5.

1600Н:

Сергей Терентьев / Михаил Афонькин;

Владимир Кисленков / Алексей Игнатов +0:17.7;

Александр Матрёнин / Константин Огарко +0:57.2.

1400H:

Евгений Макаревич / Анна Жакова;

Владимир Степанов / Александр Вязьменский +0:55.1;

Роман Коваленко / Наталья Сифарова +1:26.8.

Ранее сообщалось, что этап Кубка России по ралли «900 озёр» стартовал в Опочецком районе.