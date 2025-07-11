Этап Кубка России по ралли «900 озёр» стартовал в Опочецком районе

21:21, 11 июля 2025, ПАИ

Открытие 8-го этапа Кубка России, 3-го этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» – ралли «900 озер – 2025» прошло в Опочецком округе сегодня, 11 июля. Об этом глава муниципалитета Юрий Ильин сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале



Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале



Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале



Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале



Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале



Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале



Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале



Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале















«Этот масштабный спортивный праздник проходит уже в десятый раз и объединяет любителей автоспорта со всей страны и ближнего зарубежья. Мы гордимся тем, что такие значимые соревнования проходят именно у нас», – отметил он.

Гости и спортсмены возложили цветы на Аллее Славы, отдав дань уважения памяти всех участников трагических событий в годы Великой Отечественной войны.

«Поздравляю всех участников и болельщиков с началом захватывающего состязания! Желаю удачи, ярких побед и незабываемых впечатлений», – добавил Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что к борьбе на трассе этапа Кубка России по ралли «900 озёр» готовы порядка 80 экипажей.