Этап Кубка России по ралли «900 озёр» стартовал в Опочецком районе
Открытие 8-го этапа Кубка России, 3-го этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» – ралли «900 озер – 2025» прошло в Опочецком округе сегодня, 11 июля. Об этом глава муниципалитета Юрий Ильин сообщил в своём телеграм-канале.
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Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале
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Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале
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Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале
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Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале
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Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале
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Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале
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Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале
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Фото: Юрий Ильин в своём телеграм-канале
«Этот масштабный спортивный праздник проходит уже в десятый раз и объединяет любителей автоспорта со всей страны и ближнего зарубежья. Мы гордимся тем, что такие значимые соревнования проходят именно у нас», – отметил он.
Гости и спортсмены возложили цветы на Аллее Славы, отдав дань уважения памяти всех участников трагических событий в годы Великой Отечественной войны.
«Поздравляю всех участников и болельщиков с началом захватывающего состязания! Желаю удачи, ярких побед и незабываемых впечатлений», – добавил Юрий Ильин.
Ранее сообщалось, что к борьбе на трассе этапа Кубка России по ралли «900 озёр» готовы порядка 80 экипажей.
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