Четыре бригады энергетиков продолжают устранять последствия шторма в Пыталовском округе

12:35, 13 июля 2025, ПАИ

Четыре бригады энергетиков в составе 16 человек и четырёх единиц техники продолжают устранять последствия шторма в Пыталовском округе. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Восстановить электроснабжение удалось в 74 населённых пунктах для 1 920 жителей. Также устранены обрывы линий электропередачи почти на шести километрах, планируется замена четырёх опор ЛЭП.

Кроме того, коммунальщики убрали 15 больших деревьев с проезжей части и улиц. Идёт уборка дворов, скверов и парков. «Во всех социальных учреждениях города и округа подача электроэнергии и воды восстановлена», – отметила Вера Кондратьева и заверила, что работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий шторма.

Ранее сообщалось, что порядка 50 деревьев поломало в Пыталовском округе из-за урагана.