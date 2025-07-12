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Общество

Порядка 50 деревьев поломало в Пыталовском округе из-за урагана

Порядка 50 деревьев поломало в Пыталовском округе из-за урагана. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Последствия урагана. Фото здесь и далее из Telegram-канала Веры Кондратьевой

«Обнаружено около 50 крупных поломанных и вывернутых с корнем деревьев. Зафиксированы оборванные провода, частично повреждённые заборы и кровли, перекрытые деревьями улицы, дороги и проезды. Имеются повреждения на гражданском кладбище в городе», – отметила она.

На данный момент работают все коммунальные, дорожные службы, связисты, также три бригады электриков, десять человек, четыре единицы техники. После урагана без света оставались 147 населённых пунктов, порядка 3 570 человек.

«Работы проводились всю ночь, продолжены будут до полной ликвидации последствий шторма. Прошу всех набраться терпения. ЕДДС отрабатывает все поступившие заявки», – подчеркнула Вера Кондратьева.

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