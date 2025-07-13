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Общество

Военно-духовой оркестр выступает в Летнем саду Пскова

Военный оркестр второй отдельной бригады спецназа выступает в Летнем саду Пскова сегодня, 13 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Культурное мероприятие проходит в рамках Всероссийской программы «Военные оркестры в парках» – спецпроекту фестиваля «Спасская башня». Первый такой концерт прошёл в сквере 60-летия Великого Октября 6 июля.

Фото здесь и далее: ПАИ

В рамках программы «Спасская башня. Оркестры в парках. Дети» прозвучат выступления детских коллективов – духового оркестра имени Александра Роора и оркестра детской музыкальной школы № 5 – в амфитеатре Детского парка 10 августа.

Кроме того, военный оркестр 104-го полка примет участие в мероприятиях и самого фестиваля «Спасская башня» – в конце августа в составе Сводного военного оркестра ВДВ выступит на Красной площади в Москве.

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