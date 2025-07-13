Борис Елкин поздравил работников почтовых отделений с профессиональным праздником

17:32, 13 июля 2025, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил работников почтовых отделений глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Ваш труд незаменим и важен для каждого жителя нашего города. Вы помогаете людям оставаться на связи друг с другом, благодаря вам наши письма, посылки и важные документы доходят до адресатов вовремя и в сохранности», – отметил он.

Борис Елкин подчеркнул, что работников почтовых отделений ценят за профессионализм, преданность делу и стремление сделать повседневную жизнь комфортнее. Глава города пожелал успехов, вдохновения и признания заслуг. «Пусть ваше служение общему благу приносит радость и удовлетворение», – сказал он.

Ранее работников и ветеранов почтовой связи поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области Михаил Ведерников.