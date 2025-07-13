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Общество

Михаил Ведерников – работникам почты: Ваш труд очень важен для общества

Работников и ветеранов почтовой связи поздравил с профессиональным праздником – Днём работника почты – губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«Ваш труд очень важен для общества, помогает сохранять связь между людьми, городами и странами. Особые слова благодарности – нашим сельским почтальонам: чтобы доставить письма и посылки в самые отдалённые уголки области, вам приходится преодолевать немалые расстояния», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что забота и личное общение сотрудников особенно ценны для жителей посёлков и деревень, где почта является не только местом получения важной информации, предоставления большого спектра услуг, в том числе цифровых, но и центром простого человеческого общения.

«Благодаря вашему труду тысячи людей получают необходимую корреспонденцию, пенсии, посылки, социальные товары и важные отправления. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и новых достижений!» – заключил губернатор.

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