Псковичам рассказали, как правильно выбирать квас

22:40, 13 июля 2025, ПАИ

Квас не только утоляет жажду в жару, но и способствует улучшению обмена веществ. Однако эксперты напоминают, что на прилавках магазина встречаются напитки, имитирующие настоящий квас. Как распознать натуральный продукт, сообщается на портале «Объясняем.рф».

В составе настоящего кваса не должно быть искусственных ароматизаторов, синтетических красителей, подсластителей и консервантов. К допустимым ингредиентам относятся вода, ржаная мука, солод, сахар, дрожжи.

Эксперты напоминают, что не стоит забывать про внешние признаки качественного кваса. Пенистость напитка говорит о правильном содержании углекислоты. Отсутствие осадка на дне означает нарушение технологии приготовления. Предпочтительно выбирать напиток в тёмной бутылке, чтобы защитить продукт от воздействия солнечного света.

Все безалкогольные напитки, включая квас, должны продаваться только с маркировкой «Честный знак» с 1 июня 2025 года. Эта маркировка гарантирует подлинность продукции, соответствие стандартам изготовления, актуальный срок годности.

При покупке кваса на розлив в уличных ларьках отдавайте предпочтение точкам, где напиток подаётся из бочек под давлением – это снижает риск попадания бактерий, рассказывают эксперты.

Обращать внимание при выборе такого кваса надо на маркировку с названием производителя, датой розлива и сроком годности на бочках и гелях. Они обязательно должны быть указаны. Также ёмкости должны быть закрыты, напиток не должен храниться на солнце. Территория вокруг точки продажи должна быть чистой, мусор своевременно вывозиться.

Продавец обязан предъявить медицинскую книжку и документы, подтверждающие качество продукции.