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Общество

Скончался народный артист России Александр Митта

На 93-м году жизни скончался народный артист России, кинорежиссёр Александр Митта. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Александр Митта. Фото: Государственный русский драматический театр имени Николая Бестужева

«Мой дорогой папа ушёл из жизни сегодня. Любим, скорбим», – говорится в сообщении сына артиста Евгения Митты, пишет ТАСС. Также со ссылкой на помощника режиссёра известие передаёт РИА Новости.

Митта родился в 1933-м в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм «Друг мой, Колька!». Митта также снял фильмы «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериал «Граница. Таежный роман» и другие, пишет РИА Новости.

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