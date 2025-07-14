Ливни, грозы и жара ожидают Псковскую область 15 июля

11:13, 14 июля 2025, ПАИ

15 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы и ливни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, днем при грозах местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +13...+18 градусов, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.