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Общество

Ливни, грозы и жара ожидают Псковскую область 15 июля

15 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы и ливни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, днем при грозах местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +13...+18 градусов, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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