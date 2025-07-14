В одном из микрорайонов Пскова завтра отключат электричество

12:47, 14 июля 2025, ПАИ

Электричество планово отключат в микрорайоне Корытово 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Завтра света временно не будет на улицах Архитектора Гермейера, Набоковых, Философовых, Опочецкой, Назимовых и Яна Райниса. Частичное отключение коснется указанных улиц микрорайона с 8:00 до 18:00.

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом оборудования трансформаторных подстанций. Справки можно получить по телефону +7 (800) 220-02-20.