Псковский губернатор принял решение о покупке спортоборудования за высокие результаты

14:41, 14 июля 2025, ПАИ

Решение о приобретении инвентаря и спортоборудования для спортсменов, которые показывают высокие результаты и защищают честь Псковской области на соревнованиях всероссийского и международного уровня, принял глава региона Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Для псковского велогонщика – заслуженного мастера спорта России Ивана Макарова был приобретён велосипед, который собран специально с учётом роста и физических данных велогонщика. Это суперлёгкий, накатистый транспорт, оснащённый современной системой контроля.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в списке побед Ивана Макарова не только чемпионаты России, Европы и мира: спортсмен – обладатель золотых, серебряных и бронзовых медалей Сурдлимпийских игр. «Уверен, новый велосипед поможет Ивану достойно выступить на предстоящих соревнованиях», – отметил губернатор.

В июле спортсмен будет представлять Псковскую область на чемпионате России по спорту глухих (велосипедный спорт-шоссе) в Ижевске. По итогу этих соревнований будет сформирована сборная страны для участия в 25-х летних Сурдлимпийских играх в Японии.

Сейчас спортсмен тренируется с заслуженным тренером России Александром Филипповым. «Удачи, Иван! Псковская область с тобой!» – заключил глава региона.