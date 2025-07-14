О правильном хранении бумаги рассказал руководитель типографии
Как правильно хранить бумагу, рассказал руководитель типографий «Гименей» и «Знак-плюс» в Пскове Александр Скоробогатов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 июля.
«Бумагу нужно хранить в правильных условиях, большую роль играет влажность. Например, если при печати не будет создано определённых условий влажности в помещении, то бумага будет скручиваться», – отметил гость студии.
Основные три правила: сохранение процента влажности, сухость и чистота. Александр Скоробогатов также подчеркнул, что для типографии бумагу заказывают из Москвы и Санкт-Петербурга.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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