Как оставаться конкурентным в сфере полиграфии, рассказал эксперт
Как оставаться конкурентным на рынке в сфере полиграфии, рассказал руководитель типографий «Гименей» и «Знак-плюс» в Пскове Александр Скоробогатов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 июля.
«В первую очередь, хорошее отношение к людям, личные встречи и понимание реальных проблем заказчика всегда помогают решать любые сложности», – отметил гость студии.
По словам Александра Скоробогатова, необходимо выстроить доверительные отношения с клиентами. «Всё остальное – детали, хотя, конечно, оборудование и объём работы также важны», – заключил он.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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