Как оставаться конкурентным в сфере полиграфии, рассказал эксперт

17:59, 14 июля 2025, ПАИ

Как оставаться конкурентным на рынке в сфере полиграфии, рассказал руководитель типографий «Гименей» и «Знак-плюс» в Пскове Александр Скоробогатов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 июля.

«В первую очередь, хорошее отношение к людям, личные встречи и понимание реальных проблем заказчика всегда помогают решать любые сложности», – отметил гость студии.

По словам Александра Скоробогатова, необходимо выстроить доверительные отношения с клиентами. «Всё остальное – детали, хотя, конечно, оборудование и объём работы также важны», – заключил он.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».