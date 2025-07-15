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Общество

Зал единоборств отремонтируют в Пскове

Областная спортивная школа «Олимп» объявила закупку на выполнение ремонтных работ в зале единоборств в Пскове на улице Ротной. Об этом сообщается на ЕИС «Закупки».

Фото: ПАИ

Подрядчику предстоит провести комплексный ремонт, включая отделку стен, потолков, утепление и укладку резинового покрытия.

Начальная цена контракта составляет около 1,5 млн рублей. Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 23 июля. Работы должны будут выполнить в течение 30 дней.

Напомним, что новый центр единоборств на улице Ротной был открыт в августе 2023 года.

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