Зал единоборств отремонтируют в Пскове
Областная спортивная школа «Олимп» объявила закупку на выполнение ремонтных работ в зале единоборств в Пскове на улице Ротной. Об этом сообщается на ЕИС «Закупки».
Подрядчику предстоит провести комплексный ремонт, включая отделку стен, потолков, утепление и укладку резинового покрытия.
Начальная цена контракта составляет около 1,5 млн рублей. Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 23 июля. Работы должны будут выполнить в течение 30 дней.
Напомним, что новый центр единоборств на улице Ротной был открыт в августе 2023 года.
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