Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Любопытная лисица попала в фотоловушку на тропе в Полистовском заповеднике

Любопытная лисица попала в фотоловушку на тропе среди Полистовских болот, сообщается в группе «Полистовский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

Недавно в фотоловушку попала рысь. Она тоже прогуливалась по деревянным мосткам, уложенным среди болот. Сотрудники заповедника отмечают, что животные довольно активно используют туристические тропы, чтобы добраться в нужную точку по своим делам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2025

Заключительный заезд первого этапа проекта «Истоки. Школа» прошёл в Печорах
15 июля 2025

Борис Елкин призвал псковичей прокатиться на эксклюзивном корабле
15 июля 2025

Почти 40 случаев острых кишечных инфекций выявили в Псковской области
15 июля 2025

Глава Стругокрасненского округа: Мы прилагаем все усилия, чтобы привести размытые дороги в порядок
15 июля 2025

Ситуация с покосом травы в Пскове стабилизировалась – Борис Елкин
15 июля 2025

Зампред Псковской гордумы поздравил с 80-летием четвёртый зенитный ракетный полк 76-й ДШД
15 июля 2025

Борис Елкин – о проекте ФКГС: Псковичи показали высокую активность во время голосования
15 июля 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Опочецкого округа с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...