Любопытная лисица попала в фотоловушку на тропе в Полистовском заповеднике
Любопытная лисица попала в фотоловушку на тропе среди Полистовских болот, сообщается в группе «Полистовский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».
Недавно в фотоловушку попала рысь. Она тоже прогуливалась по деревянным мосткам, уложенным среди болот. Сотрудники заповедника отмечают, что животные довольно активно используют туристические тропы, чтобы добраться в нужную точку по своим делам.
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