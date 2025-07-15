Любопытная лисица попала в фотоловушку на тропе в Полистовском заповеднике

12:48, 15 июля 2025, ПАИ

Любопытная лисица попала в фотоловушку на тропе среди Полистовских болот, сообщается в группе «Полистовский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

Недавно в фотоловушку попала рысь. Она тоже прогуливалась по деревянным мосткам, уложенным среди болот. Сотрудники заповедника отмечают, что животные довольно активно используют туристические тропы, чтобы добраться в нужную точку по своим делам.