Ремонт улицы Некрасова в Пскове планируют завершить в этом году

14:58, 15 июля 2025, ПАИ

Ремонт улицы Некрасова в Пскове планируют завершить в этом году, чтобы не переносить работы на зиму, сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На улице Некрасова уже начат первый этап ремонта, а вскоре стартует вторая очередь, отметил Борис Елкин. Он подчеркнул, что благоустройство проводится для поддержания порядка в туристическом центре города, а не только из-за наличия административных зданий. Как отметил глава города, старинную брусчатку на участке закроют асфальтом для её сохранения, поскольку восстановление мостовой на данном этапе сочли нецелесообразным.

На тротуарах улицы Некрасова уложат крупную плитку, удобную для пешеходов, колясок и самокатов.

Ремонт улицы Леона Поземского идёт поэтапно: участок до улицы Алмазной планируется завершить в этом году, а работы от Алмазной до Ипподромной перенесены на 2026 год. Борис Елкин пояснил, что в ходе работ обнаружили исторические артефакты, которые изъяли, а остальные объекты укрыли под дорогой, так как улица является ключевой городской магистралью.

Глава города добавил, что ремонт дорог в Пскове продолжается активно благодаря благоприятной погоде.