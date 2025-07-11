Историческая булыжная мостовая обнажилась при ремонте улицы Некрасова в Пскове

13:05, 11 июля 2025, ПАИ

​Историческая булыжная мостовая обнажилась при ремонте улицы Некрасова в Пскове. Рабочие сняли слой старого асфальта, под которым оказалась прежняя городская дорога.

В древности эта городская магистраль называлась Большой улицей. Псков на протяжении своей истории дважды становился центром губернии: первый раз в 1772 году и оставался таковым до 1777 года и вторично с 1786 года по 1927 год. Вероятно, после повторной организации Псковской губернии бывшая Большая улица в Пскове стала именоваться Губернаторской. В апреле 1919 года Губернаторскую переименовали в Комиссариатскую, однако название не прижилось. Осенью 1921 года произведено повторное переименование «в ознаменование столетней годовщины со дня рождения народного поэта Н. А. Некрасова, исполняющейся 5 декабря 1921 года». Так в Пскове появилась улица Некрасова – центр административной жизни: здесь находится современная городская Дума, городская администрация и правительство Псковской области.

Место пересечения Губернаторской с Великолуцкой (ныне улица Советская) именовали Красным Крестом, то есть красивым перекрёстком. Впрочем, часть краеведов XIX века связывали появление этого топонима с событиями обороны Пскова от войска Стефана Батория в 1581 году: «…когда поляки Стефана Батория ворвались в пролом, то на этом самом месте они были отражены и погнаны назад. Тут, говорят, нашли церковный окровавленный крест. Вероятно, какой-нибудь священник выходил с ним, но был убит». Сейчас в этом районе в палатах XVII века размещается ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева».

Почти сразу за «красивым перекрёстком» на Губернаторской расположены Поганкины палаты XVIII века, где с 1900 года по распоряжению императора Николая II расположился Музей Псковского археологического общества (прародитель нынешнего музея-заповедника), созданный ещё в 1876 году. Рядом с Поганкиными палатами разместилась художественно-ремесленная школа (ныне Некрасова, 7). Школа была основана в 1900 году на средства, завещанные Елизаветой Карловной Фан-дер-Флит. Учебное заведение назвали в честь мужа Елизаветы Карловны, известного земского деятеля, активного члена Псковского археологического общества Николая Фёдоровича Фан-дер-Флита. Именно ему принадлежала идея создания в Пскове художественно-промышленной школы. Николай Фёдорович просто не успел её осуществить. Сейчас оба здания занимает Псковский музей-заповедник.

Практически напротив музея – Романова горка с её запутанной историей о «дворце Марины Мнишек», палатами Меньшикова и домом № 10, где обитала семья Зильберов: капельмейстер (дирижёр) Абель Зильбер с женой Анной Зильбер, известной псковской театральной деятельницей, и детьми. Сыновья Абеля и Анны впоследствии стали известными людьми: Лев Зильбер – микробиологом, Давид Зильбер – доктором медицинских наук, Александр Зильбер – композитором. Из этой семьи происходит и талантливый писатель, автор «Двух капитанов» Вениамин Каверин.

Сразу за перекрёстком Сергиевской и Губернаторской в 1789 году построено здание, в котором сначала разместились Псковское наместническое правление, городской магистрат, палаты уголовного и гражданского суда, архив и чертёжная. После ликвидации наместничеств в 1796 году оно стало называться Присутственными местами, которые и находились здесь до 1811 года. Позже в здании было организовано военно-сиротское училище, а с 1882 года учебное заведение переименовано в Псковский кадетский корпус. Сейчас здесь находится правительство Псковской области.

Неподалеку располагался ещё один псковский дом обрусевшего купца Карла Гельдта, на углу построен особняк владельца винно-водочного завода и пригородного имения Корытово Петра Калашникова, а чуть дальше – владения инженера Генриха-Рудольфа Герца. Прочая дореволюционная застройка Губернаторской утрачена во время войны или снесена как не представляющая архитектурной ценности.