Средства от новой футбольной школы в Пскове направят на зарплаты тренерам – Борис Елкин

15:22, 15 июля 2025, ПАИ

Открытие новой футбольной школы для детей на стадионе «Машиностроитель» прокомментировал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля.

По словам Бориса Елкина, занятия в школе будут платными, но стоимость останется конкурентоспособной. Он подчеркнул, что главная цель проекта – подготовка подрастающего поколения для местных футбольных команд. Глава города отметил, что наличие необходимой инфраструктуры позволяет открыть такую школу, а собранные средства пойдут на оплату работы тренеров.

Борис Елкин также пояснил, что проект направлен на развитие спорта, а не на получение прибыли, и назвал инициативу благим начинанием. Он добавил, что в городе разработано множество планов по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке спорта.

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