Главный секрет победы в конкурсе «Есть идея» раскрыл глава Пскова

15:56, 15 июля 2025, ПАИ

Главный секрет победы в городском молодёжном конкурсе «Есть идея» раскрыл глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля.

Как отметил Борис Елкин, важно, что у города есть активная молодёжь, и даже если не все предложенные идеи реализуются, в каждой из них можно найти основу для значимых и полезных проектов. Он пояснил, что город стремится увеличивать призовой фонд и расширять число номинаций, чтобы стимулировать творческий потенциал молодых людей.

Борис Елкин также подчеркнул, что предпочтение отдаётся идеям, которые приносят конкретный результат, а не заявкам, ориентированным на приобретение техники, например, фотоаппаратов, ноутбуков или смартфонов. По его словам, такие предложения стараются трансформировать в более полезные инициативы, избегая простого наращивания материально-технической базы.

Напомним, приём заявок на грантовый городской конкурс молодёжных проектов «Есть идея» стартовал 1 июля. Победители получат гранты на сумму до 300 тысяч рублей.