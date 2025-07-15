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Главный секрет победы в конкурсе «Есть идея» раскрыл глава Пскова

Главный секрет победы в городском молодёжном конкурсе «Есть идея» раскрыл глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Как отметил Борис Елкин, важно, что у города есть активная молодёжь, и даже если не все предложенные идеи реализуются, в каждой из них можно найти основу для значимых и полезных проектов. Он пояснил, что город стремится увеличивать призовой фонд и расширять число номинаций, чтобы стимулировать творческий потенциал молодых людей.

Борис Елкин также подчеркнул, что предпочтение отдаётся идеям, которые приносят конкретный результат, а не заявкам, ориентированным на приобретение техники, например, фотоаппаратов, ноутбуков или смартфонов. По его словам, такие предложения стараются трансформировать в более полезные инициативы, избегая простого наращивания материально-технической базы.

Напомним, приём заявок на грантовый городской конкурс молодёжных проектов «Есть идея» стартовал 1 июля. Победители получат гранты на сумму до 300 тысяч рублей.

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