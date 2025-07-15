Ситуация с покосом травы в Пскове стабилизировалась – Борис Елкин

15:15, 15 июля 2025, ПАИ

Ситуация с покосом травы в Пскове стабилизировалась, заявил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля.

По словам Бориса Елкина, не все жители могут с ним согласиться, но парки и территории вдоль дорог в городе косятся на хорошем уровне. Однако он признал наличие проблемных зон, «белых пятен», которые в основном расположены между домами и на частных участках.

Глава Пскова отметил, что к собственникам частных участков возникает много вопросов, особенно в связи с распространением борщевика. Некоторые владельцы, получившие землю на льготных условиях, считают, что муниципалитет обязан косить траву за них. Глава города подчеркнул, что собственники должны уважать соседей и следить за своими участками, а муниципалитет не может взять на себя покос за всех. Он добавил, что тем, кто не справляется с уходом за землёй, возможно, стоит рассмотреть вариант её продажи.

Кроме того, Борис Елкин пояснил, что в центре города борьба с борщевиком осложнена, так как применение химикатов опасно для людей. Поэтому там борщевик скашивают и выкапывают его корневую систему. На окраинах, где борщевика больше, существует специальная карта его распространения, на которой жители могут отмечать места его локализации для последующей обработки. Глава города назвал это примером совместной работы властей и граждан.

Напомним, что причиной нескошенной травы в центре Пскова, как утверждает Борис Елкин, стал личный конфликт между подрядчиками.