Борис Елкин призвал псковичей прокатиться на эксклюзивном корабле

15:41, 15 июля 2025, ПАИ

Прокатиться на прогулочном судне «Иния» призвал псковичей глава города Борис Елкин.

«Это очень интересный и необычный корабль, эксклюзивный даже! Современный, с USB-зарядкой, комфортными санузлами, выходом на палубу. Всех призываю прокатиться: и горожан, и туристов», – сказал он в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Глава города также напомнил, что в 2024 году в Пскове открылся парк аттракционов, мультимедийный фонтан. «И ведь это не только проекты, как проекты, а практически уже визитная карточка Пскова», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что 9 июля в Пскове началась навигация речного пассажирского судна «Иния». Точка старта маршрутов находится по адресу: Псков, Завеличенская набережная, 2 (причал у парка аттракционов «Волшебная гора»).

Полное расписание и маршруты здесь.

Как прошёл тестовый рейс на «Инии», ранее рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, что журналисты телеканала «Первый Псковский» стали одними из первых пассажиров прогулочного судна «Иния», которое 9 июля отправилось в первое путешествие по акватории реки Великой. Сюжет можно посмотреть здесь.