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Общество

Михаил Ведерников: Остался под большим впечатлением от тестового показа возможностей «Инии»

С 9 июля пассажирское судно «Иния» выходит на экскурсионные маршруты. Как прошёл тестовый рейс, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Пассажирское судно получило все необходимые разрешительные документы, сформирован экипаж. Перед тестовым рейсом отец Александр совершил чин освящения «Инии» и передал в дар команде икону покровителя моряков и путешественников Николая Чудотворца. Обряд крещения корабля – одна из древнейших морских традиций, отметил глава региона.

«Остался под большим впечатлением от тестового показа возможностей «Инии». Панорамное остекление позволяет любоваться нашим прекрасным городом, его окрестностями и «псковским морем» в любую погоду. С учётом наших климатических особенностей это особенно актуально», – рассказал он.

«Иния» будет совершать от четырёх до шести рейсов в день по двум маршрутам от причала у парка аттракционов «Волшебная гора». Первый – до Снетогорского женского монастыря Рождества Богородицы, прогулка рассчитана на час 15 минут. Второй – с выходом в Псковское озеро продолжительностью три часа.

Режим работы – шесть дней в неделю, кроме понедельника.

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