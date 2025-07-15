Фестиваль «Псков молодой» пройдёт в рамках празднования Дня города

16:15, 15 июля 2025, ПАИ

Фестиваль «Псков молодой» пройдёт в рамках празднования Дня города Пскова, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

В центре молодёжи и общественных инициатив рассказали, что в программу фестиваля входят музыкальные сеты от диджеев региона, соревнования по волейболу и настольному теннису, фуд-корт и шатёр с настольными играми и видеоиграми от Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

Гости праздника смогут принять участие в таких играх, как бадминтон с большими ракетками, большой твистер, фрисби и водные стрельбы, а также в творческих мастер-классах по росписи одежды, написанию мини-картин и граффити. На зелёной зоне расположится «Маркет молодых» – зона с продукцией молодых предпринимателей региона.

Фестиваль состоится 25 июля на городском пляже. Время проведения – с 15:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что стала известна ключевая программа празднования Дня города в Пскове.