Стала известна ключевая программа празднования Дня города в Пскове

14:42, 15 июля 2025, ПАИ

Какой будет программа празднования Дня города Пскова, рассказал глава муниципалитета Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«День города в этом году – будний день – 23 июля, поэтому мы планируем спокойные, но интересные, в том числе патриотические мероприятия, ведь этот год – год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества. Апогеем будет концерт в Зелёном театре, там состоится премьера песни от хора духовенства», – анонсировал он.

Кроме того, 24 июля, в День памяти княгини Ольги, запланировано открытие памятника княгине перед зданием аэропорта. «Если успевать не будем, то установим его чуть позже. Но будем стараться успеть!» – подчеркнул глава города.

25 июля на городском пляже состоится фестиваль «Псков молодой», где гостей и жителей города ждут активности и музыкальная программа.

26 июля праздничные мероприятия также продолжатся в Финском парке. Вечером, помимо прочего, там состоится фестиваль «Соловьиная ночь». «Парк – это удобная площадка, туда удобно подъезжать, там удобно отдыхать и дороги перекрывать не надо. Мы вообще заняли позицию – сократить число перекрытий городских улиц в праздники», – рассказал Борис Елкин.

Кроме того, в субботу утром стартует сап-фестиваль, где будут выбирать лучший костюм. Старт – в створе улицы Георгиевской, у реки. Глава города также напомнил, что регистрация на фестиваль продолжается. «В прошлые годы было очень красочно и интересно», – отметил он.

Также будут и спортивные мероприятия на стадионе «Машиностроитель».

«График насыщенный, рассчитываем на большое количество гостей», – заключил Борис Елкин.