Грозы и жару прогнозируют в Псковской области 17 июля

11:14, 16 июля 2025, ПАИ

17 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Местами пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах местами порывистый.

Температура воздуха по области: ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.