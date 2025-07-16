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Общество

Грозы и жару прогнозируют в Псковской области 17 июля

17 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Местами пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах местами порывистый.

Температура воздуха по области: ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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Грозы и жару прогнозируют в Псковской области 17 июля

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