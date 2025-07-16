Александр Котов назвал причину переименования комитетов в министерства

15:46, 16 июля 2025, ПАИ

Название «министерство» полностью отражает суть организации работы исполнительной власти, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Это связано с внесением изменений в федеральное законодательство. В каждом регионе есть правительство, а если есть правительство, то из этого вытекает, что должны быть и министерства», – объяснил он причину переименования комитетов в министерства.

По его словам, хоть название может быть и непривычным для жителей региона, но оно полностью отражает всю суть организации работы исполнительной власти области.

«Все логично, все закономерно. Мы, я думаю, быстро привыкнем. А громкое название «министр» не будет заставлять наших руководителей органов исполнительной власти области чувствовать себя высоко», – подчеркнул он.

Напомним, новая система исполнительных органов Псковской области заработала с 1 июля.