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Политика

Новая система исполнительных органов Псковской области заработает с 1 июля

Указ губернатора области от 16 мая 2025 года № 82-УГ «О системе и структуре исполнительных органов Псковской области» вступит в силу завтра, 1 июля.

Фото: ПАИ

Главное изменение – областные комитеты переименовываются в министерства. Как ранее отмечал глава региона Михаил Ведерников, это делается для соответствия единым федеральным стандартам.

Также важно знать:

  • проектное управление исключается из состава правительства области. Теперь оно будет объединено с комитетом по закупкам – в новое министерство конкурентной политики;
  • комитет по ветеринарии вливается в состав министерства регионального контроля и надзора (на период реорганизационных мероприятий комитет будет действовать со старым наименованием).

Напомним, что до внесения новых наименований во все региональные правовые акты старые и новые наименования исполнительных органов региона являются равнозначными.

В Корпоративной академии правительства Псковской области подготовили для жителей региона наглядную инфографику, где учтены все изменения в структуре и сферах ведения губернатора и его заместителей.

Изображение: Корпоративная академия правительства Псковской области

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