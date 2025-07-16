Перспективы появления в Псковской области новых памятных дат назвал Александр Котов

15:59, 16 июля 2025, ПАИ

Учредят ли в Псковской области новые памятные даты, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы решили объединить всё в одном областном законе, потому что у нас всё было разбросано. С другой стороны, мы попытались понять, какие наиболее значимые для нас памятные и праздничные даты должны быть отражены в этом законе. Например, на Кургане Дружбы было мероприятие. Это тоже значимая памятная дата, которая нашими предками была учреждена и будет ещё долго реализовываться. Это тоже отразили в законе. Князь Довмонт – человек, который многое сделал для Псковской земли, которым мы должны гордиться, чтить», – объяснил он.

При этом точку на новом законе ставить не будут, так как есть ещё предмет для обсуждения учреждения новых памятных дат. «Например, есть у нас такая личность, как Ордин-Нащокин. Тут надо думать, обсуждать, анализировать, внимательно к этому подходить. Главное – не свалиться в кампанейщину, «что ни день – то праздник». Надо выделять даты, отталкиваясь от определённых критериев, именно важные, по-настоящему серьёзные исторические даты, которые следует отмечать и как день памяти», – подчеркнул Александр Котов.

Ранее сообщалось, что закон «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области», подготовленный по поручению губернатора Михаила Ведерникова, был принят на июльской сессии областного Собрания.